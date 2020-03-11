2020-03-11T00:55:43+03:00
В мире

В США задержали россиянина Кирилла Фирсова по подозрению в хищении личных данных

Россиянин задержан 7 марта, но суд рассекретил материалы дела только 9 марта
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Россиянин задержан в аэропортуРоссиянин задержан в аэропортуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Россиянина Кирилла Фирсова задержали в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Как сообщает ТАСС, все произошло еще 7 марта. Но материалы дела оказались засекречены по требованию прокуратуры вплоть до 9 марта. Решением Эллисон Годдард информация по делу россиянина рассекречена.

Фирсова подозревают в хищении персональных данных жителей Калифорнии якобы для того, чтобы продавать полученную информацию. Данные по версии прокуратуры использовали для создания фальшивых удостоверений личности. В материалах дела, размещенных в электронной базе Южного округа Калифорния, Фирсова называют администратором платформы DEER.IO.

Ранее американские власти объявили награду в 5 миллионов долларов за информацию о россиянине Максиме Якубце, которого в США считаю создателем вредоносной программы, с помощью которой якобы нанесли ущерб банкам и финансовым организациям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минобороны прокомментировали полеты Ту-142 рядом с воздушным пространством США
В Испании число зараженных коронавирусом за неделю увеличилось в 10 раз
В США задержали россиянина Кирилла Фирсова по подозрению в хищении личных данных
Министр Юстиции Чуйченко призвал сделать СИЗО "менее брутальными"
Второй в истории медицины пациент излечился от ВИЧ
На видео попала атомная подлодка США, пробивающая лед при подъеме в Арктике
В Котельниках ограбили замгубернатора ЯНАО Альбину Свинцову и избили ее супруга
В Минобороны России опровергли информацию об уничтоженных Турцией "Панцирях"
Путин проводит встречу с Медведчуком и Володиным в Кремле
Гарвард перевёл студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса
Дорожный психолог Татьяна Кочетова: "обочечники" - это водители, которым не хватает самоконтроля
ВТО отменяет все заседания с 11 до 20 марта из-за заражённого коронавирусом сотрудника
Дорожный психолог Татьяна Кочетова: дорожные штрафы перестают действовать, когда водитель к ним привыкает
Председатель Европарламента отправил себя на карантин
Дорожный психолог Татьяна Кочетова: интенсивность работы с нарушителями должна зависеть от тяжести содеянного
Новак 12 марта встретится с руководителями нефтяных компаний
В Минфине объяснили, что случится с бюджетом России после снижения цен на нефть
Американский экономист предсказал России победу в нефтяной войне
Mail.ru создал проект "Лица Победы", чтобы помочь найти родственников на военных фотографиях
Посольство России: Выезд россиян из Италии не ограничивается из-за карантина