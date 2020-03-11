В США задержали россиянина Кирилла Фирсова по подозрению в хищении личных данных

11 Март 2020 2020-03-11T00:55:43+03:00

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Россиянина Кирилла Фирсова задержали в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Как сообщает ТАСС, все произошло еще 7 марта. Но материалы дела оказались засекречены по требованию прокуратуры вплоть до 9 марта. Решением Эллисон Годдард информация по делу россиянина рассекречена.

Фирсова подозревают в хищении персональных данных жителей Калифорнии якобы для того, чтобы продавать полученную информацию. Данные по версии прокуратуры использовали для создания фальшивых удостоверений личности. В материалах дела, размещенных в электронной базе Южного округа Калифорния, Фирсова называют администратором платформы DEER.IO.

Ранее американские власти объявили награду в 5 миллионов долларов за информацию о россиянине Максиме Якубце, которого в США считаю создателем вредоносной программы, с помощью которой якобы нанесли ущерб банкам и финансовым организациям.

ИСТОЧНИК KP.RU