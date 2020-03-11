2020-03-11T01:37:12+03:00
В мире

В Минобороны прокомментировали полеты Ту-142 рядом с воздушным пространством США

Американские военные сообщили, что российские самолеты сопровождали истребители США
Юлия САЛЬНИКОВА
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Российские самолеты сопровождали американские истребителиРоссийские самолеты сопровождали американские истребителиФото: REUTERS
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Полет двух самолетов Ту-142 военно-морского флота России над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта был плановым и отвечал всем международным требованиям использования воздушного пространства. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки сообщили, что два российских противолодочных самолета вошли в так называемую "зону опознавания противовоздушной обороны" к северу от Аляски. В связи с этим в небо подняли два американских истребителя для сопровождения российских военных самолетов. При этом в американскрм ведомстве подтвердили, что Ту-142 не входили в воздушное пространство США или Канады.

В Минобороны сообщили - длительность полета составила 12 часов, "на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США".

Сайт kp.ru писал об американской атомной подложке, которая пробила лед в Арктике. Запись опубликовали на ютуб-канале Военно-морских сил США. К этому региону в последние годы у американцев особое внимание - ученые и военные изучают природу и быт местных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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