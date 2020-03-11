2020-03-11T03:22:12+03:00
Общество

На предприятиях могут появиться мобильные пункты для переписи населения

Чтобы установить такой пункт у себя в офисе, работодателю предлагают обратиться в Росстат
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россияне впервые смогут пойти перепись по интернету и даже на работеРоссияне впервые смогут пойти перепись по интернету и даже на работеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Поучаствовать в переписи населения, не отходя от "станка", смогут россияне в 2020 году. Такую возможность работникам и работодателям предоставят в Росстате, где планируют применить новинку - мобильные пункты переписи населения.

Такие устройства смогут устанавливать в офисах, на заводах, торговых объектах, но при условии получения заявки от работодателя.

- Служба проанализирует ресурсы территориального органа государственной статистики, работающего в нужном регионе, и оценит возможности самого предприятия — например, имеется ли возможность разместить в офисе оборудование для пункта. Если всё необходимое есть, в компанию приедут переписчики.,- пояснил "Известиям" замглавы службы Павел Смелов.

С помощью мобильных пунктов человек сможет ответить на вопросы переписи в режиме онлайн, дистанционно, не встречаясь с переписчиком. Кстати, такая возможность также есть у россиян, зарегистрированных на портале Госуслуги. Если разобраться с техническими особенностями заполнения анкеты самостоятельно не получится, то можно будет обратиться к волонтерам - планируется закрепить по специалисту за каждым мобильным пунктом.

Кстати, такие системы уже показали свою эффективность во время переписи 2019 года в Белоруссии. Около трети опрошенных ответили на вопросы анкеты, не покидая рабочего места.

В Росстате сообщают, что на заполнение бланка уйдет около получаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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