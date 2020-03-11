Названы товары, которые могут подорожать после снижения курса рубля

11 Март 2020 2020-03-11T03:45:52+03:00

На поставки одежды из Китая больше повлиял коронавирус, а не изменения курса рубля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Избежать серьезных изменений удастся благодаря тому, что за последние годы в России успешно заместили импортную продукцию во многих сферах

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Эксперты-экономисты поделились предположениями, какие товары в России могут подорожать после снижения курса рубля. Ценники переписывать вероятно придется продавцам на импортные товары. Но с учетом того, что в России успешно заместили импортную продукцию в разных сферах, от военной и транспортной промышленности до лекарств, то серьезных скачков цены не ожидается.

На импорт в группе непродовольственных товаров приходится 36 процентов, на продовольственный импорт - 21 процент. Как сообщила «Известиям» заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, доля привозной техники и электроники достигает 40-45 процентов.

По прогнозам главы Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева иностранные лекарства могут подорожать на 30 процентов. Но тут играет роль еще и запас препаратов в каждой из сетей, где-то есть необходимый объем лекарств на месяц или два вряд ли будут поднимать цены.

Может увеличиться стоимость техники, в среднем на 20 процентов, автомобили могут подорожать в среднем на 5 процентов.

- Повышение будет касаться всех машин, включая отечественную марку Lada. Ведь помимо использования импортных комплектующих в автомобилях российские заводы используют импортное оборудование,- объяснил аналитик «Финама» Алексей Коренев.

Не столько ситуация с валютой, сколько проблема с распространением коронавируса в Китае, может стать причиной повышения стоимости товаров для детей. Львиная доля этой группы товаров производится в КНР.

Эксперт в области недвижимости рассказал kp.ru, как изменятся цены на квартиры с учетом скачков на валютном рынке. Стоимость квадратного метра может измениться, но не так быстро, как курс рубля - на то, чтобы заменить разницу, уйдет около двух месяцев. Сейчас не лучшее время продавать жилье, но и вопрос покупки новой квартиры необходимо тщательно взвесить.

ИСТОЧНИК KP.RU