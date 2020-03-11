2020-03-11T06:31:25+03:00
Общество

Нефть марки WTI подорожала на 3,8 процентов

На торгах в среду 11 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent также увеличилась и достигла 38,66 долларов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Нефть продолжает наращивать стоимостьНефть продолжает наращивать стоимостьФото: REUTERS
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Мировые цены на нефть повышаются после резкого падения 9 марта. Неделя началась с обвала цен сначала на сырье, затем произошло снижение курса рубля. Причин тому несколько - нестабильная ситуация в связи с распространением в мире коронавируса, прекращение сделки ОПЭК, а также позиция Саудовской Аравии, представители которой на встрече альянса сообщили, что собираются сделать стоимость нефти ниже, чем у партнеров.

Все это вместе привело к падению стоимости нефти на треть.

На утренних торгах 11 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 3,9 процента до 35,69 долларов за баррель, сообщает ТАСС по данным на 5.02.

Стоимость нефти марки WTI увеличилась до 35,69 долларов за баррель - плюс 3,87 процентов.

Центробанк выделил миллионы долларов на спасение рубля. Эксперты в финансовой отрасли считают, что от скачков на бирже можно выиграть, а вот торопиться с продажей недвижимости не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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