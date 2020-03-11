Аналитики АКРА предупредили о возможном начале нового кризиса

11 Март 2020 2020-03-11T07:08:47+03:00

Экономическая ситуация стала менее стабильной в связи со скачками курса рубля, а также из-за распространения коронавируса

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Исследователи из Аналитического кредитного рейтингового агентства рассчитали индекс, который показывает, насколько возможен финансовый кризис в России. Напомним, нестабильной ситуация во всем мире стала в начале 2020 года, когда стало понятно, что новый тип пневмонии в Китае - опасное вирусное заболевание. Коронавирус за пару месяцев смог проникнуть во все континенты и унести тысячи жизней в Китае и за его пределами. Серьезные колебания на бирже вызвали новости о распространении вируса в Италии и других странах Европы.

Нынешняя неделя началась с еще одного финансового потрясения - 9 марта снизилась цена на нефть, а следом пополз вниз и курс рубля.

Оценивая все показатели, в АКРА считают, что индекс близости к кризису достиг 3,12 пункта.

- Граница перехода системы в состояние кризиса – 2,5 пункта,- сказано в исследовании. - Значения индекса выше 2,5 пунктов могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса.

Аналитики напомнили 2016 год. Тогда индекс АКРА оказался даже ниже порогового значения в 2,5 пункта, но несмотря на такие показатели, финансового кризиса так и не было.

ИСТОЧНИК KP.RU