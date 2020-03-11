2020-03-11T07:30:05+03:00
Общество

Росстат назвал самые высокооплачиваемые сферы 2019 года

Большие зарплаты получали сотрудники финансовых учреждений, а маленькие - работники кафе и ресторанов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые сферы деятельностиЭксперты назвали самые высокооплачиваемые сферы деятельностиФото: Евгения ГУСЕВА
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Экономическая и финансовая сфера оказались самыми высокооплачиваемыми по итогам 2019 года. Средняя зарплата сотрудников в этой области составила 102,99 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Также высокие зарплаты получали в сфере добычи полезных ископаемых (88,9 тыс. рублей), информации и связи (74,4 тыс. рублей). Люди, занимающиеся научной, технической и профессиональной деятельностью, зарабатывали в среднем 72,9 тыс. рублей в месяц. Зарплата в сфере госуправления, военной безопасности и соцобеспечения составляла 51 тыс. рублей.

А вот сотрудники предприятий общественного питания и гостиниц получали меньше всего - 27,9 тыс. рублей по стране. Также маленькие зарплаты у работников сферы сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (31,6 тыс. рублей).

Россияне, чья деятельность связана с водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов и ликвидацией загрязнений, могли рассчитывать в среднем на 34 тыс. рублей. Персонал в сфере административной деятельности, сопутствующих услуг и операций с недвижимостью зарабатывал ежемесячно 34,5 - 36,4 тыс. рублей, передает RT.

Сайт kp.ru писал, что около 25 миллионов человек в России регулярно получают "серые" зарплаты, то есть без уплаты налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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