Более 76% зараженных коронавирусом в Китае выздоровели

11 Март 2020 2020-03-11T07:42:44+03:00

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В Китае значительно сократилось число пациентов, зараженных коронавирусом нового типа. Большинство инфицированных уже выздоровели и выписались. Речь идет о 76,1% или 61,4 тысячи человек.

В больницах остаются еще около 16 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19, из них 4,5 тысячи находятся в тяжелом состоянии. При этом за все время в Китае было зафиксировано 80,7 тысячи случаев заражения, передает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU