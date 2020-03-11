Более 76% зараженных коронавирусом в Китае выздоровели
В Китае значительно сократилось число пациентов, зараженных коронавирусом нового типа. Большинство инфицированных уже выздоровели и выписались. Речь идет о 76,1% или 61,4 тысячи человек.
В больницах остаются еще около 16 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19, из них 4,5 тысячи находятся в тяжелом состоянии. При этом за все время в Китае было зафиксировано 80,7 тысячи случаев заражения, передает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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