2020-03-11T08:32:54+03:00
Происшествия

Число жертв обрушения отеля в Китае возросло до 27 человек

Под завалами могут находиться еще двое [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Под завалами остаются два человекаПод завалами остаются два человекаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число жертв обрушения гостиницы "Синьцзя" в китайском городе Цюаньчжоу возросло 27 человек. Об этом свидетельствуют данные рабочей группы по организации поисково-спасательной операции.

Напомним, что семиэтажное здание отеля в провинции Фуцзянь обрушилось в субботу, 7 марта. Под завалами оказался 71 человек. Спасатели извлекли практически всех - 25 из них уже не подавали признаков жизни, двое скончались в больницах.

Согласно данным CCTV, причиной обрушения стала очередная перепланировка. Здание было построено незаконно, и подрядчики неоднократно допускали нарушения.

Сайт kp.ru писал, что в последнее время гостиницу использовали для временного размещения граждан на карантин. Сюда направляли людей, которые контактировали инфицированными коронавирусом. О распространении заболевания на территории города из-за инцидента не сообщалось.

В Китае обрушилось здание гостиницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фейковые новости: У Гарри Поттера нет коронавируса
Из-за возросшей нагрузки в школе подростки стали позже впервые пробовать наркотики
Первый модернизированный вертолет Ка-32 создадут до конца 2020 года
Бродивший по улицам Испании лев оказался лохматой собакой
Число жертв обрушения отеля в Китае возросло до 27 человек
Более 76% зараженных коронавирусом в Китае выздоровели
Росстат назвал самые высокооплачиваемые сферы 2019 года
Аналитики АКРА предупредили о возможном начале нового кризиса
Нефть марки WTI подорожала на 3,8 процентов
Смертность от коронавируса в Италии возросла на 36 процентов
В суд попало письмо продюсера Вайнштейна, где он угрожает убийством Дженнифер Энистон
Поменялись ролями: Китайцы помогут бороться с коронавирусом в Италии
Олимпиаду в Японии могут перенести на год или два из-за коронавируса
Российские пранкеры под видом Греты Тунберг разыграли принца Гарри
Названы товары, которые могут подорожать после снижения курса рубля
На предприятиях могут появиться мобильные пункты для переписи населения
Зараженная коронавирусом замминистра Великобритании встречалась на празднике с премьером Борисом Джонсоно
Александр Большунов первым из российских лыжников выиграл общий зачет Кубка мира
В Турции подтвердили первый случай коронавируса