Число жертв обрушения отеля в Китае возросло до 27 человек
Число жертв обрушения гостиницы "Синьцзя" в китайском городе Цюаньчжоу возросло 27 человек. Об этом свидетельствуют данные рабочей группы по организации поисково-спасательной операции.
Напомним, что семиэтажное здание отеля в провинции Фуцзянь обрушилось в субботу, 7 марта. Под завалами оказался 71 человек. Спасатели извлекли практически всех - 25 из них уже не подавали признаков жизни, двое скончались в больницах.
Согласно данным CCTV, причиной обрушения стала очередная перепланировка. Здание было построено незаконно, и подрядчики неоднократно допускали нарушения.
Сайт kp.ru писал, что в последнее время гостиницу использовали для временного размещения граждан на карантин. Сюда направляли людей, которые контактировали инфицированными коронавирусом. О распространении заболевания на территории города из-за инцидента не сообщалось.
В Китае обрушилось здание гостиницы.
ИСТОЧНИК KP.RU