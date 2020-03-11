Число жертв обрушения отеля в Китае возросло до 27 человек

11 Март 2020 2020-03-11T08:32:54+03:00

Под завалами могут находиться еще двое [видео]

Изменить размер текста: A A

Число жертв обрушения гостиницы "Синьцзя" в китайском городе Цюаньчжоу возросло 27 человек. Об этом свидетельствуют данные рабочей группы по организации поисково-спасательной операции.

Напомним, что семиэтажное здание отеля в провинции Фуцзянь обрушилось в субботу, 7 марта. Под завалами оказался 71 человек. Спасатели извлекли практически всех - 25 из них уже не подавали признаков жизни, двое скончались в больницах.

Согласно данным CCTV, причиной обрушения стала очередная перепланировка. Здание было построено незаконно, и подрядчики неоднократно допускали нарушения.

Сайт kp.ru писал, что в последнее время гостиницу использовали для временного размещения граждан на карантин. Сюда направляли людей, которые контактировали инфицированными коронавирусом. О распространении заболевания на территории города из-за инцидента не сообщалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765197" frameborder="0"></iframe> В Китае обрушилось здание гостиницы.

ИСТОЧНИК KP.RU