Бродивший по улицам Испании лев оказался лохматой собакой

11 Март 2020 2020-03-11T08:18:31+03:00

Хозяин пса подстриг его так, что вокруг морды получилась грива, а на хвосте - кисточка

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Жители испанского города Молина-де-Сегура испытали настоящий ужас, заметив бродившего по улицам льва. Огромный зверь был рыжего цвета, имел гриву и кисточку на хвосте - все как полагается.

Напуганные граждане тут же позвонили в полицию и попросили усмирить животное. Прибывшие на место офицеры выследили его, подошли поближе и оказалось, что лев - обычная собака.

Лохматому псу обрили полтуловища и задние лапы, а также часть хвоста. При этом голова, лопатки и передние лапы остались пушистыми, что делало его очень похожим на величественного короля зверей.

У пса был микрочип, поэтому владельца быстро нашли

Собаку внимательно осмотрели и нашли у нее микрочип. Полицейские уже связались с владельцем, чтобы передать ему потерявшегося питомца. К слову, в комментариях под постом в Twitter-аккаунте правоохранителей многие не оценили поступок хозяина пса.

"Оставить его без защитного слоя волос очень безответственно, хороший штраф не помешал бы", - написала пользователь Anaconda Quintana.

Нашлись и те, кому шутка понравилась. На эту тему даже кидали мемы на итальянском и смешные гифки.

"Ну и тролль, надо было так подстричь животное", - прокомментировал Vigilant.

Сайт kp.ru писал, что в ряде стран больших собак специально пытались выдавать за диких зверей. Например, в китайском зоопарке тибетский мастиф развлекал посетителей под видом льва.

ИСТОЧНИК KP.RU