Первый модернизированный вертолет Ка-32 создадут до конца 2020 года

11 Март 2020 2020-03-11T08:48:46+03:00

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Холдинг "Вертолеты России" планирует собрать первый опытный образец глубоко модернизированного вертолета Ка-32 до конца 2020 года. Летные испытания начнутся примерно в начале 2021-го.

После их проведения и получения сертификата компания планирует ежегодно производить по пять вертолетов и модернизировать около трех-пяти машин. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"Наш план, в первую очередь, - модернизировать парк основных эксплуатантов. Это Южная Корея, [страны] Европы, в Турции, в Китае, плюс существуют определенные надежды на реализацию модернизированных вертолетов, уже полностью новых", - цитирует его ТАСС.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU