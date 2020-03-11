Из-за возросшей нагрузки в школе подростки стали позже впервые пробовать наркотики

11 Март 2020 2020-03-11T09:06:20+03:00

Если в 2013 году опасное зелье употребляли в 15-17 лет, то теперь в 18-20

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Ученые из Института социологии РАН провели масштабный опрос в котором приняли участие более 10 тысяч человек. Основной целью исследования стало выяснение отношений к наркотическим веществам у молодого поколения.

Респонденты запомнили анкеты и на основании указанных данных исследователи сделали вывод, что в настоящее время первая проба наркотиков происходит в 18-20 лет. Постепенно возраст повышается, в 2013 году этот показатель был на уровне 15-17 лет.

Ситуация начала меняться в 2016 году. К этому времени 27% молодых людей знакомились с наркотиками в подростковом возрасте и 45% — в юношеском. В последующие годы тенденция сохранилась.

Изменение «вкусовых предпочтений» связано с несколькими факторами, в том числе возросшей нагрузкой в школе.

- Это одна из первых причин. На современных школьников ложится гораздо большая нагрузка, чем несколько лет назад. Подготовка к экзаменам, в том числе ОГЭ и ЕГЭ, отнимает и силы, и время, поэтому многие молодые люди «расслабляются» уже после поступления. Еще один фактор – повышается уровень психологической зрелости людей, а первая проба наркотиков приходится именно в моменты, когда подростки становятся более самостоятельными, независимыми от влияния родителей, — комментирует «Известиям» заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии РУДН Александр Березкин.

Помимо возраста первой пробы исследователи отметили еще одну особенность: каждая возрастная категория имеет свои предпочтения.

Младшая возрастная группа выбирает курительные смеси, амфетамины и лекарства. Потребители с высоким уровнем дохода и образования в возрасте от 40–49-лет – кокаин. А у 50–59-летних — всевозможные лекарственные препараты.

Ранее "Комсомолка" разбиралась кто и как вербует подростков для торговли наркотиками. Часто в незаконный бизнес школьников вовлекают в образовательных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU