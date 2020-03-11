Коронавирус у Гарри Поттера: в Twitter появились слухи о заражении Дэниэла Рэдклиффа
"Тест Дэниэла Рэдклиффа на коронавирус дал положительный результат. Актер стал, вероятно, первым известным человеком, который подтвердил факт заражения", - такой пост появился в аккаунте BBC Breaking News в Twitter во вторник, 10 марта.
Пользователи соцсети тут же стали репостить эту новость. Ретвит сделали даже журналисты из многих крупных изданий, таких как New York Times, CBS News и Politico, однако все оказалось фейком.
Неизвестный создал поддельный аккаунт известного СМИ, чтобы ввести общественность в заблуждение. Слухи опроверг представитель Дэниэла Рэдклиффа. Видел ли новость сам актер, пока неизвестно. Исполнитель роли Гарри Поттера предпочитает не пользоваться социальными сетями, передает Cosmopolitan.
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Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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