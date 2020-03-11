Коронавирус у Гарри Поттера: в Twitter появились слухи о заражении Дэниэла Рэдклиффа

11 Март 2020 2020-03-11T09:15:23+03:00

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"Тест Дэниэла Рэдклиффа на коронавирус дал положительный результат. Актер стал, вероятно, первым известным человеком, который подтвердил факт заражения", - такой пост появился в аккаунте BBC Breaking News в Twitter во вторник, 10 марта.

Пользователи соцсети тут же стали репостить эту новость. Ретвит сделали даже журналисты из многих крупных изданий, таких как New York Times, CBS News и Politico, однако все оказалось фейком.

Неизвестный создал поддельный аккаунт известного СМИ, чтобы ввести общественность в заблуждение. Слухи опроверг представитель Дэниэла Рэдклиффа. Видел ли новость сам актер, пока неизвестно. Исполнитель роли Гарри Поттера предпочитает не пользоваться социальными сетями, передает Cosmopolitan.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU