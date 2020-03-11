2020-03-11T09:15:23+03:00
Звезды

Коронавирус у Гарри Поттера: в Twitter появились слухи о заражении Дэниэла Рэдклиффа

Неизвестный создал поддельный аккаунт BBC Breaking News и сообщил, что актер подхватил инфекционное заболевание
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Тест Дэниэла Рэдклиффа на коронавирус дал положительный результат. Актер стал, вероятно, первым известным человеком, который подтвердил факт заражения", - такой пост появился в аккаунте BBC Breaking News в Twitter во вторник, 10 марта.

Пользователи соцсети тут же стали репостить эту новость. Ретвит сделали даже журналисты из многих крупных изданий, таких как New York Times, CBS News и Politico, однако все оказалось фейком.

Неизвестный создал поддельный аккаунт известного СМИ, чтобы ввести общественность в заблуждение. Слухи опроверг представитель Дэниэла Рэдклиффа. Видел ли новость сам актер, пока неизвестно. Исполнитель роли Гарри Поттера предпочитает не пользоваться социальными сетями, передает Cosmopolitan.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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