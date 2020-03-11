В Лондоне арестовали шикарные особняки дочери и внука Назарбаева

11 Март 2020 2020-03-11T09:50:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Весной прошлого года в Лондоне была арестована шикарная недвижимость - два особняка, один из которых с подземным бассейном и кинотеатром, а также огромные апартаменты в Челси.

Британские власти сочли объекты "необоснованным богатством" и призвали владельцев доказать законность происхождения более 100 миллионов долларов, на которые была куплена недвижимость в престижных районах столицы.

Имена собственников тогда не раскрывались. Было известно лишь, что люди связаны с политически заметной фигурой. Однако во вторник, 10 марта, Высокий суд Лондоне разрешил телеканалу BBC и организациям Finance Uncovered и "Трансперенси Интернешнл" придать информацию огласке.

Оказалось, что особняки и квартира записаны на дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикера сената республики Даригу Назарбаеву, а также ее старшего сына Нурали Алиева с женой Аидой.

Объекты оформлены на три оффшора и, по мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью, куплены на преступные доходы бывшего мужа гражданки Казахстана Рахата Алиева.

Он был арестован в Австрии по обвинению в убийстве двух банкиров, а в 2015-м найден мертвым в тюремной камере. Адвокат Клэр Монтгомери настаивает, что мужчина не имеет отношения к домам, поскольку Назарбаева способна зарабатывать сама.

"NCA отказалась изучать представленные документы. Они настаивают на публичном судебном разбирательстве", - добавила представитель защиты.

К слову, другой внук экс-президента Казахстана ранее уже тоже привлекал внимание прессы. Сайт kp.ru писал, что Айсултан Назарбаев сначала пытался покончить с собой, а потом покусал лондонского полицейского. Его приговорили к одному году условно.

ИСТОЧНИК KP.RU