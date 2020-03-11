2020-03-11T09:44:40+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещей

Самое главное - не паниковать
Юлия Кекова
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Паниковать не надо, нестандартно теплая зима 2019 – 2020 никак не скажется на численности клещей.Паниковать не надо, нестандартно теплая зима 2019 – 2020 никак не скажется на численности клещей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего заболевают клещевым энцефалитом. К наиболее неблагополучным относятся Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы, Тверская и Ярославская области. В Москве и области шансов заразиться мало.

Как защититься?

Многие заболевания, в частности клещевой вирус энцефалита можно предупредить с помощью профилактики:

Специалисты рекомендуют надевать одежду, которая поможет не допустить попадания клещей на ваше тело. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голова также должна быть защищена легкой шапкой, повязкой, платком или кепкой.

Кроме этого лишним не будет использовать защитные крема или спреи, отпугивающие клещей и других насекомых. Перед их применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Если же на человека сел клещ, самое главное - не паниковать. Снять его лучше всего у врача в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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