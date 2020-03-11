Турфирмы требуют от авиакомпаний 1,4 млрд рублей за отмененные туры из-за коронавируса

11 Март 2020 2020-03-11T10:04:44+03:00

Ростуризм уже предупредил, что без данных средств возможна череда банкротств

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Потери турфирм от аннулированых путевок в Китай, Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса составили порядка 2 миллиардов рублей. Такую сумму озвучили источники, близкие к Ростуризму и Ассоциации туроператоров России (АТОР).

1,4 млрд рублей составляет стоимость авиабилетов и эти деньги турфирмы надеются получить от авиакомпаний. Больше всего шансов у туроператоров, имеющих стратегических партнеров из числа чартерных перевозчиков.

6 марта глава Ростуризма Зарина Догузова направила в Минтранс письмо с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть средства за билеты, забронированные в рамках туров в названные выше страны.

В целом же сумма ущерба, исходя из 28 тысяч забронированных туров до сентября 2020 года, оценивается в 2 миллиарда рублей. Эта сумма включает в себя перевозку клиента и его обслуживание на месте. На долю авиаперевозчиков приходится примерно 50-70% затрат от стоимости турпродукта.

На фоне сложившейся ситуации к концу лета в России может обанкротиться до 30% мелких и средних туркомпаний, прогнозировала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В свою очередь в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющей крупнейшие авиакомпании, «Известиям» сказали, что все разногласия между турфирмами и перевозчиками должны решаться в рамках заключенных договоров или в суде.

- Предсказать как будет развиваться ситуация очень сложно. Загрузка бортов уже сильно упала, есть риск прохождения высокого сезона с максимальными потерями, — отметили в АЭВТ.

Ранее Ростуризм "закрыл" Италию, Корею и Иран. Что делать туристам и как вернуть деньги за путевки, рассказали эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU