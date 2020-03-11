2020-03-11T10:35:04+03:00
В мире

Самый дорогой футболист в мире Килиан Мбаппе прошел тест на коронавирус

Результат оказался отрицательным
Юлия Кекова
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Килиан Мбаппе - игрок "Пари Сен-Жермен". Фото: REUTERSКилиан Мбаппе - игрок "Пари Сен-Жермен". Фото: REUTERS
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Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прошел тест на коронавирус.

21-летний спортсмен не тренировался последние несколько дней, жалуясь на плохое самочувствие. В качестве меры предосторожности во вторник, 10 марта, футболист решил провериться на наличие инфекции covid-19. Результат теста стал известен только спустя сутки, утром 11 марта. Француз не болен коронавирусом, сообщает издание L'Equipe.

Оказалось, проблемы со здоровьем связаны со стенокардией - клинический синдром, который вызывает ощущением или чувство дискомфорта за грудиной.

Напомним, в среду, 11 марта, в 23:00 (по МСК) "ПСЖ" будет играть против дортмундской "Боруссии" в 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч — 1:2). Спортивная встреча состоится без зрителей из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Самый дорогой футболист в мире Килиан Мбаппе прошел тест на коронавирус
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