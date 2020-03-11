2020-03-11T10:23:46+03:00
Экономика

В Росстате уточнили, сколько человек ежемесячно получает зарплату более 1 миллиона рублей

А еще посчитали сколько тех, кто зарабатывает менее 15 тысяч в месяц
Елена АКИМОВА
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Росстат посчитал, сколько человек получают более 1 млн рублей в месяцРосстат посчитал, сколько человек получают более 1 млн рублей в месяцФото: Анастасия Осипова
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В Росстате почитали сколько человек в России имеют официальную зарплату более 1 миллиона рублей в месяц. Число тех, кто может похвастаться данной суммой, выросло почти в два раза. В 2017 году подобной зарплатой располагали 6 988 человек, а в 2019 уже 11 287 сотрудников.

Более 1 млн рублей получают:

Москва - 6 791 человек

Санкт-Петербург - 910 человек

Московская область - 650 человек

Сахалинская область - 352 человек

Тюменская область - 311 человек

Свердловской области - 246 человек

Ямало-Ненецкий автономный округ - 159 человек

Челябинская область - 148 человек

Красноярский край - 121 человек

Камчатский край - 108 человек

Есть еще одна статистика, ока охватила тех, кто получает не более 15 тысяч рублей ежемесячно. Естественно, таковых оказалось в разы больше. В 2019 году подобный уровень зарплат был зафиксирован у 3 075 808 человек (11% от общей численности работников).

Если сравнивать с показателями 2017 года (5 132 812 человек), то число тех, кто живет на скромную зарплату, сократилось почти вдовое.

Менее 15 тысяч рублей получают:

Краснодарский край - 126 960 человек,

Ростовская область - 121 871 человек,

Саратовская область - 99 239 человек,

Нижегородская область - 98 857 человек,

Республика Татарстан - 97 896 человек,

Республика Дагестан - 93 761 человек,

Самарская область - 88 948 человек,

Свердловская область - 87 733 человек,

Челябинская область - 87 083 человек,

Ставропольский край - 83 595 человек.

Если говорить о средне зарплате в стране, то по данным Росстата она составляет 47 468 рублей. Самые высокие показатели в Чукотском и Ямало-Ненецком автономном округе. Самые низкие — в Алтайском крае и Чеченской республике, пишет Ридус.

Ранее эксперты сделали прогноз: зарплаты в 2020 году вырастут, но работать придется больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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