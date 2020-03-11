В Росстате уточнили, сколько человек ежемесячно получает зарплату более 1 миллиона рублей
В Росстате почитали сколько человек в России имеют официальную зарплату более 1 миллиона рублей в месяц. Число тех, кто может похвастаться данной суммой, выросло почти в два раза. В 2017 году подобной зарплатой располагали 6 988 человек, а в 2019 уже 11 287 сотрудников.
Более 1 млн рублей получают:
Москва - 6 791 человек
Санкт-Петербург - 910 человек
Московская область - 650 человек
Сахалинская область - 352 человек
Тюменская область - 311 человек
Свердловской области - 246 человек
Ямало-Ненецкий автономный округ - 159 человек
Челябинская область - 148 человек
Красноярский край - 121 человек
Камчатский край - 108 человек
Есть еще одна статистика, ока охватила тех, кто получает не более 15 тысяч рублей ежемесячно. Естественно, таковых оказалось в разы больше. В 2019 году подобный уровень зарплат был зафиксирован у 3 075 808 человек (11% от общей численности работников).
Если сравнивать с показателями 2017 года (5 132 812 человек), то число тех, кто живет на скромную зарплату, сократилось почти вдовое.
Менее 15 тысяч рублей получают:
Краснодарский край - 126 960 человек,
Ростовская область - 121 871 человек,
Саратовская область - 99 239 человек,
Нижегородская область - 98 857 человек,
Республика Татарстан - 97 896 человек,
Республика Дагестан - 93 761 человек,
Самарская область - 88 948 человек,
Свердловская область - 87 733 человек,
Челябинская область - 87 083 человек,
Ставропольский край - 83 595 человек.
Если говорить о средне зарплате в стране, то по данным Росстата она составляет 47 468 рублей. Самые высокие показатели в Чукотском и Ямало-Ненецком автономном округе. Самые низкие — в Алтайском крае и Чеченской республике, пишет Ридус.
Ранее эксперты сделали прогноз: зарплаты в 2020 году вырастут, но работать придется больше.
ИСТОЧНИК KP.RU