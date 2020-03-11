2020-03-11T10:40:24+03:00
Политика

Мишустин призвал раскрыть потенциал договора о Союзном государстве с Белоруссией

По его мнению, это позволит повысить благосостояние граждан двух стран
Юлия Кекова
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Россия по-прежнему занимает первое место по накопленным инвестициям в белорусскую экономику. Фото: REUTERSРоссия по-прежнему занимает первое место по накопленным инвестициям в белорусскую экономику. Фото: REUTERS
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Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин считает, что раскрытие интеграционного потенциала договора о Союзном государстве позволит создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса России и Белоруссии.

В среду, 11 марта, на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, Мишустин отметил, что это позволит улучшиться благосостояние граждан двух стран.

Также российский государственный деятель подчеркнул, что Белоруссия является стратегическим и ведущим внешнеэкономическим партнером России на пространстве СНГ. На сегодняшний день Россия по-прежнему занимает первое место по накопленным инвестициям в белорусскую экономику.

- Нам очень важно действовать в контакте с белорусскими коллегами, оперативно сверять часы по всем актуальным вопросам, - сказал Мишустин.

Напомним, 8 декабря 2019 году подписанию договора о Союзном государстве России и Белоруссии исполнилось 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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