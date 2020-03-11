«Попёр — получил!»: Путин рассказал о нарушенном Саакашвили обещании

11 Март 2020 2020-03-11T11:17:06+03:00

Экс-глава Грузии попытался решить вопрос Южной Осетии и Абхазии силовым путем, хотя говорил президенту России, что никогда так не поступит [видео]

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили нарушил обещание данное российскому коллеге Владимиру Путину. Политик уверял, что не собирается решать вопрос Южной Осетии и Абхазии силовым путем, но его действия оказались обратными.

"Мы ж с ним много раз говорили на этот счёт, когда он ещё был президентом. Я ему говорил: "Только, слушайте, ни в коем случае не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом". "Не, не, я никогда этого не сделаю!" — и попёр. Попёр — получил!", - сказал Владимир Путин в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что после этого Грузия даже "не отползла", а "отпрыгнула в сторону" от России, а Саакашвили теперь "бегает по площадям и по крышам, как кот мартовский".

"Это пускай они (грузины - прим. ред.) скажут спасибо Михаилу Николаевичу", - добавил президент.

Вырезки из интервью Владимира Путина читайте на сайте kp.ru. Глава государства рассказал об отношениях России с Украиной, США и другими странами.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 11. О России на международной арене и об отношениях с США.

ИСТОЧНИК KP.RU