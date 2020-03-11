Россияне стали чаще летать на самолетах

11 Март 2020 2020-03-11T10:51:31+03:00

В Росавиации отметили увеличение пассажиропотока в феврале на 6,5 процентов

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В Росавиации проанализировали данные о пассажиропотоке за февраль 2020 года. Оказалось, что россияне стали чаще выбирать воздушный транспорт для перемещения.

За отчетный период число пассажиров увеличилось на 6,5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если говорить о цифрах, то перелеты совершили 7,97 миллионов человек.

- Общий пассажирооборот достиг отметки в 21,1 млрд пассажирокилометров, рост составил 7,6%, — следует из оперативных данных Росавиации.

Всего за первые два месяца 2020 года было перевезено 16,87 млн пассажиров, рост составил 6,6%, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что потери турфирм от аннулированных путевок в Китай, Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса составили порядка 2 миллиардов рублей. Такую сумму озвучили источники, близкие к Ростуризму и Ассоциации туроператоров России (АТОР). Часть этих средств турфирмы планируют получить с авиакомпаний.

ИСТОЧНИК KP.RU