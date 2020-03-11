2020-03-11T10:51:31+03:00
Общество

Россияне стали чаще летать на самолетах

В Росавиации отметили увеличение пассажиропотока в феврале на 6,5 процентов
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Россияне стали чаще летать самолетамиРоссияне стали чаще летать самолетамиФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Росавиации проанализировали данные о пассажиропотоке за февраль 2020 года. Оказалось, что россияне стали чаще выбирать воздушный транспорт для перемещения.

За отчетный период число пассажиров увеличилось на 6,5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если говорить о цифрах, то перелеты совершили 7,97 миллионов человек.

- Общий пассажирооборот достиг отметки в 21,1 млрд пассажирокилометров, рост составил 7,6%, — следует из оперативных данных Росавиации.

Всего за первые два месяца 2020 года было перевезено 16,87 млн пассажиров, рост составил 6,6%, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что потери турфирм от аннулированных путевок в Китай, Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса составили порядка 2 миллиардов рублей. Такую сумму озвучили источники, близкие к Ростуризму и Ассоциации туроператоров России (АТОР). Часть этих средств турфирмы планируют получить с авиакомпаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Силуанов: Россия готова к снижению цен на нефть лучше других стран
Второй День рождения: рессора от грузовика влетела в лобовое стекло и чудом не задела водителя
Госдума во втором чтении поддержала поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Россияне стали активнее выбирать краткосрочные вклады
Посольство объяснило россиянам, как передвигаться по Италии в условиях карантина
Совет Федерации одобрил закон о снижении возраста для получения негосударственной пенсии
Госдума окончательно одобрила закон о поправке к Конституции
Россияне стали чаще летать на самолетах
«Попёр — получил!»: Путин рассказал о нарушенном Саакашвили обещании
Мишустин призвал раскрыть потенциал договора о Союзном государстве с Белоруссией
Путин: США хотят управлять Украиной за счет российских средств
Самый дорогой футболист в мире Килиан Мбаппе прошел тест на коронавирус
В Росстате уточнили, сколько человек ежемесячно получает зарплату более 1 миллиона рублей
Курс рубля на сегодня: утром 11 марта 2020 года доллар торгуется по 71,38, евро - по 81,03
Турфирмы требуют от авиакомпаний 1,4 млрд рублей за отмененные туры из-за коронавируса
Цены на бензин в России не вырастут, но и не снизятся
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещей
Цена на нефть сегодня: утром 11 марта смесь Brent дорожает