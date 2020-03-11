2020-03-11T11:40:35+03:00
Экономика

Россияне стали активнее выбирать краткосрочные вклады

На такие депозиты приходится 40 процентов в крупнейших банках страны
Елена АКИМОВА
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Россияне стали активнее выбирать краткосрочные вкладыРоссияне стали активнее выбирать краткосрочные вкладыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России резко возросла популярность краткосрочных банковских вкладов. Сегодня на долю данных депозитов приходится до 40 процентов в крупнейших банках страны.

В Сбербанке отметили, что самый популярный вклад сегодня не превышает одного года. Для сравнения в 2014-2015 годах клиенты выбирали депозиты на три года и более.

Например, по вкладу в 100 тыс. рублей без частичного снятия и пополнения самый высокий доход — до 4,35% годовых на срок от 6 до 12 месяцев. Эта же сумма, размещенная на три года, будет приносить 4 процента, а на 1-3 месяца – 3,25%.

Другие крупные банки подтверждают аналогичную тенденцию на рынке.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), за последние семь лет структура депозитов в банковской системе радикально изменилась. Если в 2014 году на долю вкладов сроком выше года приходилось 62%, а на 1-12 месяцев – 19%, то сейчас на долгосрочные депозиты приходится 41%, а на краткосрочные 33,2%, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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