2020-03-11T12:12:05+03:00
Экономика

Госдума во втором чтении поддержала поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Законопроект предусматривает увеличение расходов в рамках реализации пунктов послания президента России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на три годаГосдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на три годаФото: REUTERS
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Государственная дума одобрила законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер, озвученных в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Документ был принят во втором чтении в среду, 11 марта. Третье чтение запланировано на ближайший четверг.

Поправки вносятся в трехлетний бюджет, но источники проработаны сразу на шесть лет. С 2021 года будут задействованы не только бюджетные резервы, но и так называемые условно утвержденные расходы. Они не распределяются в трехлетнем бюджете.

В законопроекте уточняется, что в 2020 году расходы бюджета будут увеличены на 162,7 миллиарда рублей, до 19,666 триллиона, в 2021-м - на 556,9 млрд, до 21,190 трлн, в 2022-м - на 677,6 млрд, до 22,44 трлн рублей. Только на реализацию мер из послания за три года будет потрачено 4,57 триллиона рублей.

Сайт kp.ru писал, что помимо расходов вырастут и доходы. В 2020 году они уйдут "в плюс" на 214 миллиардов рублей, в 2021-м - на 645 млрд, а в 2022 - на 755 млрд.

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

ИСТОЧНИК KP.RU

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