Стал смурфиком: мужчина забил свое тело голубой краской и повысил самооценку

11 Март 2020 2020-03-11T12:36:12+03:00

Друзья Донни Снайдера уже привыкли к его образу

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26-летний Донни Снайдер из канадского города Торонто забил свое тело голубой краской. Таким способом бывший водитель погрузчика решил поднять себе самооценку. Снайдер живет в автобусе и зарабатывает на продажах самодельных серег. В какой-то момент в 2017 году мужчине понравился оттенок его новой наколки после чего он активно начал менять свою внешность. Забивать тело в бирюзовый цвет ему помогала сестра-татуировщица.

У прохожих голубой мужчина вызывает только положительные эмоции. Фото: Instagram-аккаунт trism_driver

- Честно говоря, мне нравится, как я выгляжу. Я решил, что татуировка будет смотреться эстетично, к тому же это прекрасный цвет, - рассказал Донни Снайдер изданию Daily Mail.

Процессом своего необычного преображения канадец делится в Instagram-аккаунте, на который подписаны более пяти тысяч человек.

Снайдер признается, что нескольких лет вел изолированный образ жизни, подавлял свои творческие порывы из страха и отсутствия уверенности в себе.

- Тогда я был очень несчастным. Я устал ходить по кругу и прятаться. Я начал жить по-новому, так, чтобы чувствовать себя счастливым, - рассказывает канадец.

Кстати, его знакомые положительно относятся в другу-"смурфику", а на улицах его внешний вид вызывает лишь положительные эмоции у окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU