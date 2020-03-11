Стал смурфиком: мужчина забил свое тело голубой краской и повысил самооценку
26-летний Донни Снайдер из канадского города Торонто забил свое тело голубой краской. Таким способом бывший водитель погрузчика решил поднять себе самооценку. Снайдер живет в автобусе и зарабатывает на продажах самодельных серег. В какой-то момент в 2017 году мужчине понравился оттенок его новой наколки после чего он активно начал менять свою внешность. Забивать тело в бирюзовый цвет ему помогала сестра-татуировщица.
У прохожих голубой мужчина вызывает только положительные эмоции. Фото: Instagram-аккаунт trism_driver
- Честно говоря, мне нравится, как я выгляжу. Я решил, что татуировка будет смотреться эстетично, к тому же это прекрасный цвет, - рассказал Донни Снайдер изданию Daily Mail.
Процессом своего необычного преображения канадец делится в Instagram-аккаунте, на который подписаны более пяти тысяч человек.
Снайдер признается, что нескольких лет вел изолированный образ жизни, подавлял свои творческие порывы из страха и отсутствия уверенности в себе.
- Тогда я был очень несчастным. Я устал ходить по кругу и прятаться. Я начал жить по-новому, так, чтобы чувствовать себя счастливым, - рассказывает канадец.
Кстати, его знакомые положительно относятся в другу-"смурфику", а на улицах его внешний вид вызывает лишь положительные эмоции у окружающих.
ИСТОЧНИК KP.RU