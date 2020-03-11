Весна ушла: в выходные в Москве обещают снег
На выходных в столице выпадет снег. Такой прогноз дала главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.
Согласно ее данным, в субботу и воскресенье погода будет облачной, сильно похолодает и поднимется ветер. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до минусовых значений, но всего на пару градусов.
Что касается осадков, то снег ляжет за землю небольшим слоем, но быстро растает. И даже такой температурный режим будет превышать климатическую норму, правда всего на один-два градуса. Погода будет считаться достаточно теплой для марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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