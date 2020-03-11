В США дипломаты вручили российским ветеранам юбилейные медали к 75-летию Победы

11 Март 2020 2020-03-11T12:40:08+03:00

Фронтовиков, тружеников тыла и блокадников поздравили с наступающим праздником

Изменить размер текста: A A

В США ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и блокадникам, проживающим сейчас на территории страны вручили юбилейные медали. Награды посвящены 75-летию Победы.

Торжественная церемония состоялась в Лос-Анджелесе. Памятные медали вручили представители российской дипмиссии.

«Сотрудники консульского отдела посольства РФ в США в торжественной обстановке вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», проживающим в Лос-Анджелесе ветеранам и инвалидам ВОВ», — цитирует сообщение российской дипмиссии «Федеральное агентство новостей».

Сотрудники консульства поздравили фронтовиков с наступающим праздником и пожелали им здоровья.

Помимо этого во время торжественный церемонии были возложены цветы к единственному в Америке памятнику ветеранам Второй мировой войны из бывшего СССР, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU