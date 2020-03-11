Селена Гомез призналась, что боится не встретить свою любовь

11 Март 2020 2020-03-11T12:43:40+03:00

Селена Гомез призналась, что у нее имеются психологические проблемы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После расставания с Джастином Бибером певица никак не может устроить личную жизнь

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Американская певица Селена Гомез призналась, что опасается не встретить своего единственного. После расставания с Джастином Бибером девушке пришлось нелегко, а вот исполнитель почти сразу же женился на модели Хейли Болдуин.

О своих страхах Селена Гомез рассказала в большом интервью Youtube-каналу Genius.

- Иногда, когда я просыпаюсь, меня раздражают, я говорю: «Я останусь одна навсегда», - рассказывает звезда.

Тем не менее, она старается гнать от себя дурные мысли и верить, что где-то в мире есть ее вторая половинка.

selenagomez Селена Гомез призналась, что боится остаться одна

-Я говорю себе: «Я знаю, что есть кто-то для меня», — признается Селена Гомез.

Сейчас ей 27 и, несмотря на признание во всем мире, девушке приходится постоянно бороться за сохранение «чувства собственного достоинства» и уверенности в себе.

- Со временем и возрастом становится лучше, но я всегда буду над этим работать. У меня есть право выставлять то, что я хочу, и говорить о том, о чем я хочу поговорить, — заявила артистка.

Селена Гомез до сих пор переживает расставание с Джастином БиберомФото: GLOBAL LOOK PRESS

Услышав данные слова, поклонники звезды всячески постарались подбодрить любимицу.

- Есть кто-то для тебя, Селена, ты найдешь его, и ему очень повезет, дорогая, — пишут в комментариях на странице певицы.

Селена Гомез вот уже два года не может смириться с расставанием с экс-возлюбленным. Скачки в весе, психологические срывы и песни, посвященные артисту, все это девушка пережила за последнее время.

Чтобы избавиться ото всех напоминаний о прошлой жизни, певица выбросила личные вещи Бибера, но это не помогло. Не так давно она обвинила артиста в эмоциональном насилии, а поклонников попросила не сталкивать ее с Хейли Болдуин, пишет Пятый канал.

Селена Гомез боится остаться одна .

ИСТОЧНИК KP.RU