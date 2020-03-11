Курс евро на 12 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

11 Март 2020 2020-03-11T13:25:15+03:00

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Курс евро на 12 марта 2020 года составил 81,0207 - это на 83 копейки меньше показателя, установленного Центральным Банком России на среду, 11 марта.

Опубликованные на сайте регулятора официальные данные говорят о том, что в цене потеряла не только европейская валюта, но и американская. Рубль постепенно укрепляется относительно доллара и евро.

Специалисты рекомендуют не поддаваться панике и не скупать валюту. Бензин дорожать также не должен, но и дешевле он не станет. Экономических ресурсов России достаточно для стабилизации ситуации, даже если цены на нефть будут оставаться низкими на протяжении нескольких лет.

Сайт kp.ru писал, что сырье резко подешевело после того, как Россия вышла из сделки ОПЕК+, не сумев договориться с остальными странами об условиях сокращения добычи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU