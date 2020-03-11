Таиланд ужесточил выдачу виз: россиян ограничение не коснется

11 Март 2020 2020-03-11T13:18:39+03:00

Оформиться сразу по прибытию в страну не получится у граждан сразу 17 государств

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Таиланд решил прекратить выдачу виз по прибытии для граждан 18 стран, включая Россию. Об этом в среду, 11 марта, якобы сообщил министр внутренних дел королевства. Меры принимаются в рамках недопущения распространения коронавируса.

Под ужесточение правил попали Болгария, Казахстан, Узбекистан, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Фиджи, Грузия, Индия, Мальта, Мексика, Науру, Саудовская Аравия и Вануату.

Также был отменен безвизовый режим для граждан Южной Кореи и Италии, передает Reuters.

В посольстве РФ в Таиланде уточнили, что россиянам не стоит переживать. Между нашими странами действует соглашение о безвизовом пребывании граждан на территории королевства в течение 30 дней.

"Мы пока это не отменяли", - цитирует ТАСС сотрудницу отдела информации МИД Таиланда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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ИСТОЧНИК KP.RU