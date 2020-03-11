Таиланд ужесточил выдачу виз: россиян ограничение не коснется
Таиланд решил прекратить выдачу виз по прибытии для граждан 18 стран, включая Россию. Об этом в среду, 11 марта, якобы сообщил министр внутренних дел королевства. Меры принимаются в рамках недопущения распространения коронавируса.
Под ужесточение правил попали Болгария, Казахстан, Узбекистан, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Фиджи, Грузия, Индия, Мальта, Мексика, Науру, Саудовская Аравия и Вануату.
Также был отменен безвизовый режим для граждан Южной Кореи и Италии, передает Reuters.
В посольстве РФ в Таиланде уточнили, что россиянам не стоит переживать. Между нашими странами действует соглашение о безвизовом пребывании граждан на территории королевства в течение 30 дней.
"Мы пока это не отменяли", - цитирует ТАСС сотрудницу отдела информации МИД Таиланда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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