В сирийском Алеппо открылся первый хлебозавод

11 Март 2020 2020-03-11T12:58:35+03:00

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В Сирии начали восстанавливать промышленный центр Алеппо — район Лерамун. За то время, пока зона находилась под контролем боевиков, почти каждое здание здесь превратилось в боевой опорный пункт.

Единственным нетронутым строением в районе осталось здание хлебозавода. Хотя завод находился почти на передовой, он не прекращал работу даже, когда велись обстрелы. После окончания боевых действий властям удалось вывести его работу на полную мощность и теперь завод обеспечивает свежей выпечкой почти половину города, передает сайт телеканала «Звезда».

Как рассказал глава предприятия Абд аль-Ваххаб, завод выпускает не только хлеб, но и сладости.

«Я пеку хлеб уже 40 лет, если не понравится хотя бы одна булка, забракую всю партию. Это моя личная ответственность перед людьми, особенно бедными, для которых хлеб — это продукт, без которого они не могут обойтись», — цитирует аль-Ваххаба «Федеральное агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU