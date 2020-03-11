В Союзе потребителей рассказали, как изменение курса рубля скажется на ценах

11 Март 2020 2020-03-11T13:40:40+03:00

Эксперты считают, что подорожать могут только на импортные товары

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На фоне изменения курса доллара и евро некоторые товары могут подорожать. Такой прогноз сделали в Союзе потребителей России. Председатель Союза Пётр Шелищ отметил, что цены могут подняться на импортные товары, а вот отечественной продукции ничего не грозит.

«Сейчас, я думаю, спрос будет повышаться на те товары, которые у нас не имеют никакого импортозамещения. Соответственно, повышение спроса повлечёт повышение цен», - цитирует эксперта ИА НСН.

В отношении отечественных товаров, в первую очередь, продовольствия рост цен не предвидится, считает Шелищ.

Напомним, ранее аналитики назвали товары, которые подорожают с большей долей вероятности. По мнению экспертов, цены могут вырасти на импортные лекарства, автомобили, электротехнику. Также не исключается подорожание детских товаров, в частности, игрушек, передает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU