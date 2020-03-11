В Союзе потребителей рассказали, как изменение курса рубля скажется на ценах
На фоне изменения курса доллара и евро некоторые товары могут подорожать. Такой прогноз сделали в Союзе потребителей России. Председатель Союза Пётр Шелищ отметил, что цены могут подняться на импортные товары, а вот отечественной продукции ничего не грозит.
«Сейчас, я думаю, спрос будет повышаться на те товары, которые у нас не имеют никакого импортозамещения. Соответственно, повышение спроса повлечёт повышение цен», - цитирует эксперта ИА НСН.
В отношении отечественных товаров, в первую очередь, продовольствия рост цен не предвидится, считает Шелищ.
Напомним, ранее аналитики назвали товары, которые подорожают с большей долей вероятности. По мнению экспертов, цены могут вырасти на импортные лекарства, автомобили, электротехнику. Также не исключается подорожание детских товаров, в частности, игрушек, передает газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU