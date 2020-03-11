2020-03-11T14:29:01+03:00
Политика

В Киеве вводится карантин: школы и развлекательные центры закрыты до конца марта

Работодателям рекомендовано пересмотреть график работы для сотрудников с детьми [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Медработник проверяет температуру тела пассажиров в аэропорту под КиевомМедработник проверяет температуру тела пассажиров в аэропорту под КиевомФото: REUTERS
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Из-за распространения коронавируса COVID-2019 власти Киева решили частично закрыть город на карантин.

С четверга, 12 марта, на территории украинской столицы перестанут работать школы, детские сады, а также подготовительные и высшие учебные заведения, спортивные секции. Обучение будет проводиться дистанционно.

Организация массовых мероприятий ограничена - это касается концертов, конференций и киносеансов. Также будут закрыты развлекательные центры и крупные зоны с аттракционами в шопинг-молах.

"Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта, предварительно, до конца марта", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

Градоначальник рекомендовал работодателям пересмотреть график работы сотрудников с маленькими детьми, потому что из-за закрытия садиков за ними некому будет смотреть, и добавил, что общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме.

А вот в аэропортах Киева к концу недели установят оборудование для экспресс-тестирования на коронавирус. Сайт kp.ru писал, что на Украине пока подтвержден лишь один случай заболевания - заразился житель Черновцов, приехавший из Европы.

Карта распространения коронавируса

Власти Киева закрывают школы до конца марта из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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