Силуанов о финансовой ситуации в стране: не стоит впадать в пессимизм

11 Март 2020 2020-03-11T14:54:51+03:00

Власти России сделают все, чтобы выполнить прогнозные показатели по ВВП

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Выводы аналитического рейтингового агентства АКРА о том, что ситуация на международных биржах может свидетельствовать о приближении финансового кризиса в России, не соответствует действительности.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанов, экономика нашей страны со всем справится, поводов для волнения нет.

"Нет. Считаю, что для России у нас нет оснований впадать в пессимизм", - сказал глава ведомства.

Он добавил, что у государства есть все необходимые ресурсы, а за бюджетным исполнением ведется тщательное наблюдение. Власти сделают все необходимое для выполнения прогнозных показателей по ВВП, в первую очередь, за счет стимулирования внутренней экономики, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее аналогичную позицию высказал президент РФ Владимир Путин. По его словам, у правительства и Центробанка достаточно инструментов и ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765788" frameborder="0"></iframe> Путин о падении цен на нефть: «Есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства в России вышли из этой ситуации значительно окрепшими».

ИСТОЧНИК KP.RU