Силуанов о финансовой ситуации в стране: не стоит впадать в пессимизм
Выводы аналитического рейтингового агентства АКРА о том, что ситуация на международных биржах может свидетельствовать о приближении финансового кризиса в России, не соответствует действительности.
По словам министра финансов РФ Антона Силуанов, экономика нашей страны со всем справится, поводов для волнения нет.
"Нет. Считаю, что для России у нас нет оснований впадать в пессимизм", - сказал глава ведомства.
Он добавил, что у государства есть все необходимые ресурсы, а за бюджетным исполнением ведется тщательное наблюдение. Власти сделают все необходимое для выполнения прогнозных показателей по ВВП, в первую очередь, за счет стимулирования внутренней экономики, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что ранее аналогичную позицию высказал президент РФ Владимир Путин. По его словам, у правительства и Центробанка достаточно инструментов и ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность.
Путин о падении цен на нефть: «Есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства в России вышли из этой ситуации значительно окрепшими».
ИСТОЧНИК KP.RU
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