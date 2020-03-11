Названы регионы, где больше всего преступлений совершается под действием наркотиков

11 Март 2020 2020-03-11T14:30:16+03:00

Чаще всего преступления в состоянии наркотического опьянения совершаются в Московской области Фото: Евгения ГУСЕВА

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В МВД посчитали количество преступлений, которые совершаются под действием наркотического опьянения. Оказалось, с 2018 года этот показатель снизился на 31%. Если в 2019 году было зарегистрировано почти 10 тысяч преступлений, то годом ранее – 14,5 тысяч.

Регионы-лидеры по данному показателю Московская область и Москва. А вот реже всего данная категория фиксируется в Чукотском и Ненецком автономных округах

Регионы-лидеру по числу «наркотических» преступлений:

Московская область – 1000,

Москва – 871,

Санкт-Петербург – 519,

Татарстан – 420,

Челябинская область – 420.

Меньше всего «наркотических» преступлений:

Чукотский АО – 0,

Ненецкий АО – 0,

Еврейская автономная область – 1,

Республика Алтай – 1,

Чеченская Республика – 8.

Сокращение показателей эксперты связывают с уменьшением количества проверок задержанных на наличие наркотических веществ.

- Сотрудники не всегда отправляют задержанных на исследование в наркологический диспенсер. Часто причина в территориальной недоступности или отсутствие внешних признаков употребления запрещенных веществ, - комментирует NEWS.ru бывший сотрудник ГУУР МВД СССР, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов.

Ранее ученые из Института социологии РАН провели масштабный опрос в котором приняли участие более 10 тысяч молодых людей. Основной целью исследования стало выяснение отношений к наркотическим веществам у подростков и студентов. Оказалось, что впервые пробовать наркотики стали позже.

ИСТОЧНИК KP.RU