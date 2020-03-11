Минобороны опубликовало видео учений Тихоокеанского флота у берегов Камчатки
Минобороны РФ разместило на Youtube-канале видео учений кораблей Тихоокеанского флота.Ракетные и противолодочные судна выполняли специальный комплекс ракетных и артиллерийских стрельб.
По легенде военным предстояло отразить атаки условного противника. Роль "врага" выполнили ракеты-мишени. Учения для моряков прошли у берегов Камчатки.
Огонь по береговым, воздушным и морским целям вели из четырех боевых судов самообороны "Оса", артиллерийских установок АК-176 и АК-630.
Также были выполнены задачи по отражению нападения с воздуха и совершены атаки на условного врага, находящегося в подводной лодке.
Неделей ранее, 3 марта, Минобороны РФ опубликовало видео дозаправки Ту-160. Пилоты "Белого лебедя" провели более восьми часов в воздухе и успешно совершили маневр на скорости 600 километров в час.
Минобороны показало учения с участием кораблей Тихоокеанского флота у берегов Камчатки.Огонь вели из ЗРК самообороны «Оса», а также из артиллерийских установок АК-176 и АК-630
ИСТОЧНИК KP.RU