Минобороны опубликовало видео учений Тихоокеанского флота у берегов Камчатки

11 Март 2020 2020-03-11T14:57:16+03:00

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Минобороны РФ разместило на Youtube-канале видео учений кораблей Тихоокеанского флота.Ракетные и противолодочные судна выполняли специальный комплекс ракетных и артиллерийских стрельб.

По легенде военным предстояло отразить атаки условного противника. Роль "врага" выполнили ракеты-мишени. Учения для моряков прошли у берегов Камчатки.

Огонь по береговым, воздушным и морским целям вели из четырех боевых судов самообороны "Оса", артиллерийских установок АК-176 и АК-630.

Также были выполнены задачи по отражению нападения с воздуха и совершены атаки на условного врага, находящегося в подводной лодке.

Неделей ранее, 3 марта, Минобороны РФ опубликовало видео дозаправки Ту-160. Пилоты "Белого лебедя" провели более восьми часов в воздухе и успешно совершили маневр на скорости 600 километров в час.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765791" frameborder="0"></iframe> Минобороны показало учения с участием кораблей Тихоокеанского флота у берегов Камчатки.Огонь вели из ЗРК самообороны «Оса», а также из артиллерийских установок АК-176 и АК-630

ИСТОЧНИК KP.RU