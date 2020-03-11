2020-03-11T14:57:16+03:00
Общество

Минобороны опубликовало видео учений Тихоокеанского флота у берегов Камчатки

Моряки отражали атаку с воздуха [видео]
Юлия Кекова
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Корабли Тихоокеанского флота отработали пуски зенитных ракет. Фото: скиншот видеоКорабли Тихоокеанского флота отработали пуски зенитных ракет. Фото: скиншот видео
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Минобороны РФ разместило на Youtube-канале видео учений кораблей Тихоокеанского флота.Ракетные и противолодочные судна выполняли специальный комплекс ракетных и артиллерийских стрельб.

По легенде военным предстояло отразить атаки условного противника. Роль "врага" выполнили ракеты-мишени. Учения для моряков прошли у берегов Камчатки.

Огонь по береговым, воздушным и морским целям вели из четырех боевых судов самообороны "Оса", артиллерийских установок АК-176 и АК-630.

Также были выполнены задачи по отражению нападения с воздуха и совершены атаки на условного врага, находящегося в подводной лодке.

Неделей ранее, 3 марта, Минобороны РФ опубликовало видео дозаправки Ту-160. Пилоты "Белого лебедя" провели более восьми часов в воздухе и успешно совершили маневр на скорости 600 километров в час.

Минобороны показало учения с участием кораблей Тихоокеанского флота у берегов Камчатки.Огонь вели из ЗРК самообороны «Оса», а также из артиллерийских установок АК-176 и АК-630

ИСТОЧНИК KP.RU

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