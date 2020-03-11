2020-03-11T14:47:32+03:00
Общество

Михаил Мамиашвили оценил последствия от переноса Олимпиады-2020

Олимпийский чемпион уверен, что российских спортсменов «это сделает только сильнее»
Елена АКИМОВА
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Олимпиада-2020 должна пройти в Токио, но коронавирус может помешать проведению мероприятияОлимпиада-2020 должна пройти в Токио, но коронавирус может помешать проведению мероприятияФото: REUTERS
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Олимпиаду-2020 могут перенести из-за распространения коронавируса в мире. Игры должны пройти в Токио и сейчас вопрос проведения соревнований обсуждается.

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили уверен, что если игры не состоятся, то на российских спортсменах это отразится не сильно. А вот представителям других стран перенос Олимпиады может серьезно навредить.

- Они готовятся, прошли отборы и прочее, и прочее. Мало того, организаторы — они же тоже вкладывают деньги. Конечно, серьезные неудобства могут возникнуть, — заявил олимпийский чемпион телеканалу «360».

Мамиашвили отметил, что спортивная жизнь скоротечна. Для спортсмена каждая пропущенная Олимпиада может стать последней.

- К тому же, вопрос насколько спортивный бог будет благосклонен к ним и тренерам. Тем более если посмотреть, в каких условиях готовимся мы, в том числе из-за WADA. Ну, нас это сделает только сильнее, — добавил Мамиашвили.

Ранее британская Daily Mail сообщает, что Олимпийские игры в Токио этим летом из-за коронавируса могут пройти без зрителей. При этом соревнования будут показаны по всему миру в полном объеме. Это, по мнению организаторов, позволит сохранить все рекламные контракты.

Япония уже потратила на организацию мероприятия порядка 12 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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