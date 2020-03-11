2020-03-11T15:33:02+03:00
Общество

Госдума одобрила уголовное наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Нарушителям может грозить до 4 лет лишения свободы [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Госдума одобрила уголовное наказание за нарушения на голосовании по КонституцииГосдума одобрила уголовное наказание за нарушения на голосовании по КонституцииФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за нарушения во время проведения голосования по поправкам в Конституцию. Инициатором документа выступили парламентарий Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Нарушителям на голосовании по поправкам к Конституции может грозить штраф или до четырех лет лишения свободы. Соответствующие изменения собираются внести в Уголовный кодекс России.

Ожидается, что второе чтение законопроекта пройдет 12 марта.

Напомним, 11 марта Госдума окончательно одобрила законопроект о поправке к конституции. Теперь документ должен принять Совет Федерации.

В числе предлагаемых поправок: упоминание Бога в тексте основного закона и русского языка как языка государствообразующего народа. Кроме того устанавливаются социальные гарантии и приоритет национального права над международными соглашениями.

ЦИК представилa логотип голосования по поправкам к Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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