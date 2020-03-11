Госдума одобрила уголовное наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за нарушения во время проведения голосования по поправкам в Конституцию. Инициатором документа выступили парламентарий Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
Нарушителям на голосовании по поправкам к Конституции может грозить штраф или до четырех лет лишения свободы. Соответствующие изменения собираются внести в Уголовный кодекс России.
Ожидается, что второе чтение законопроекта пройдет 12 марта.
Напомним, 11 марта Госдума окончательно одобрила законопроект о поправке к конституции. Теперь документ должен принять Совет Федерации.
В числе предлагаемых поправок: упоминание Бога в тексте основного закона и русского языка как языка государствообразующего народа. Кроме того устанавливаются социальные гарантии и приоритет национального права над международными соглашениями.
ЦИК представилa логотип голосования по поправкам к Конституции.
ИСТОЧНИК KP.RU