2020-03-11T16:51:05+03:00
Общество

Названы самые дефицитные профессии в России

Ими оказалиcь инженер, врач и учитель
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Инженер, учитель и врач - самые дефицитные профессии РоссииИнженер, учитель и врач - самые дефицитные профессии РоссииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Самыми дефицитными профессиями в России признаны инженер (100% по шкале дефицитности), учитель (86%) и врач (84%). Именно в этих специалистах больше всего нуждаются работодатели. К таким выводам пришли эксперты Национального агенства развития квалификаций (НАРК) и Всерроссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

- В топ дефицитных квалификаций (поиск сотрудников с которыми затруднителен для компании), помимо представителей редких специальностей, таких как оператор по подземному ремонту скважин, вошли также выпускники ряда классических направлений, - говорится в исследовании.

Работодатели также назвали качества, которые они больше всего ценят в сотрудниках. Самыми важными оказались умение работать в коллективе, самообразование, владение деловой коммуникацией, инициативность и применение информационно-коммуникативных технологий. Эти компетенции оценили на 4 балла из 5 возможных.

При наборе кадров работодатели сталкиваются с большим количеством трудностей. В первую очередь, это отсутствие кандидатов или необходимой у них квалификации (20%). Второй по значимости проблемой является низкий уровень зарплаты по сравнению с другими компаниями (15%).

Всего в исследовании приняли участие 13 000 работодателей. Среди них руководители крупных фирм, а также сотрудники HR-служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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