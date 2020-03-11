Названы самые дефицитные профессии в России

11 Март 2020 2020-03-11T16:51:05+03:00

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Самыми дефицитными профессиями в России признаны инженер (100% по шкале дефицитности), учитель (86%) и врач (84%). Именно в этих специалистах больше всего нуждаются работодатели. К таким выводам пришли эксперты Национального агенства развития квалификаций (НАРК) и Всерроссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

- В топ дефицитных квалификаций (поиск сотрудников с которыми затруднителен для компании), помимо представителей редких специальностей, таких как оператор по подземному ремонту скважин, вошли также выпускники ряда классических направлений, - говорится в исследовании.

Работодатели также назвали качества, которые они больше всего ценят в сотрудниках. Самыми важными оказались умение работать в коллективе, самообразование, владение деловой коммуникацией, инициативность и применение информационно-коммуникативных технологий. Эти компетенции оценили на 4 балла из 5 возможных.

При наборе кадров работодатели сталкиваются с большим количеством трудностей. В первую очередь, это отсутствие кандидатов или необходимой у них квалификации (20%). Второй по значимости проблемой является низкий уровень зарплаты по сравнению с другими компаниями (15%).

Всего в исследовании приняли участие 13 000 работодателей. Среди них руководители крупных фирм, а также сотрудники HR-служб.

ИСТОЧНИК KP.RU