В Госдуме прокомментировали законопроект о снижении НДС

11 Март 2020 2020-03-11T17:09:54+03:00

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В Государственной Думе отметили важность снижения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% на 12% к 2025 году. Новый законопроект прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

«Польза от этой инициативы будет просто несоизмеримая. НДС — прибавка к цене. У нас продукция на 20% дороже, чем могла бы быть. Соответственно, поэтапное снижение этого налога просто необходимо. Если НДС снизить хоты бы на 8%, экономика резко пойдёт вверх и не нужны будут никакие кредитные ресурсы», — цитирует депутата RT.

Арефьев добавил, что снижение налога поможет стать российской продукции более конкурентоспособной.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о снижении НДС до 12% в ближайшие пять лет. Авторы идеи отметили, что снижение налога обусловлено логикой «логикой формирования единого евразийского экономического пространства», передает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU