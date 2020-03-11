2020-03-11T17:26:03+03:00
Общество

Названы страны, где можно отдохнуть без риска попасть на карантин

Эксперты рассказали, куда можно съездить и сэкономить
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперты рассказали, где можно отдохнуть без риска заразиться коронавирусомЭксперты рассказали, где можно отдохнуть без риска заразиться коронавирусомФото: Антон ПИКУС
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Отправиться в путешествие без риска подхватить коронавирус можно, но для этого необходимо выбрать правильное направление. Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала, в каких странах можно отдыхать без риска угодить на карантин.

«Россия, Турция, Тунис, Кипр, Вьетнам — эти страны на сегодняшний момент продаются. Нам не очень привычен спад продаж, но тем не менее в эти страны можно ехать. Можно ехать в те страны, которые не занесены в список опасных — допустим, Куба. Там вообще нет коронавируса», - цитирует эксперта телеканал «360».

Осипова добавила, что не стоит опасаться отдыха и в странах, где число зараженных очень маленькое, например, 2-3 человека.

Кроме того эксперт отметила, что сейчас по всем направлениям цены на путевки ниже прошлогодних. Этим можно воспользоваться, ведь когда коронавирус утихнет, цены снова поползут вверх, уверена директор Альянса. Она добавила, что если путешественник планирует отпуск на майские праздники, то покупать билеты стоит уже сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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