Курс рубля на 11 марта 2020: российская валюта ускорила снижение
Курс рубля на сегодня, 11 марта 2020 года, ускорил падание по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской фондовой бирже.
По сравнению с закрытием предыдущей сессии американская валюта потеряла 42 копейки и ее курс теперь составляет 71,83 рубля.
Европейская валюта прибавила к стоимости 94 копейки. Теперь курс евро поднялся до 81,38 рубля. Об этом свидетельствуют котировки на сайте Мосбиржи.
Отметим, что цифры постоянно меняются. Так, в 16:00 мск доллар почти достиг отметки в 72 рубля. Цены нефти упали почти на 4% до 35,68 доллара за баррель
Сайт kp.ru писал, что ранее черное золото резко подешевело после того, как Россия вышла из сделки ОПЕК+, не сумев договориться с остальными странами об условиях сокращения добычи. В то же время Саудовская Аравия объявила о наращивании нефтедобычи, что также сильно повлияло на цены сырья. В понедельник, 9 марта, нефть потеряла в цене сразу почти треть стоимости - упала с $50 до $35 за баррель.
ИСТОЧНИК KP.RU