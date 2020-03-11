2020-03-11T17:39:41+03:00
Экономика

Курс рубля на 11 марта 2020: российская валюта ускорила снижение

По данным Мосбиржи, в среду, 11 марта 2020 года, национальная валюта теряет к доллару более 40 копеек, к евро - почти рубль
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Курс рубля на 11 марта 2020: Российская валюта ускорила снижениеКурс рубля на 11 марта 2020: Российская валюта ускорила снижениеФото: REUTERS
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Курс рубля на сегодня, 11 марта 2020 года, ускорил падание по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской фондовой бирже.

По сравнению с закрытием предыдущей сессии американская валюта потеряла 42 копейки и ее курс теперь составляет 71,83 рубля.

Европейская валюта прибавила к стоимости 94 копейки. Теперь курс евро поднялся до 81,38 рубля. Об этом свидетельствуют котировки на сайте Мосбиржи.

Отметим, что цифры постоянно меняются. Так, в 16:00 мск доллар почти достиг отметки в 72 рубля. Цены нефти упали почти на 4% до 35,68 доллара за баррель

Сайт kp.ru писал, что ранее черное золото резко подешевело после того, как Россия вышла из сделки ОПЕК+, не сумев договориться с остальными странами об условиях сокращения добычи. В то же время Саудовская Аравия объявила о наращивании нефтедобычи, что также сильно повлияло на цены сырья. В понедельник, 9 марта, нефть потеряла в цене сразу почти треть стоимости - упала с $50 до $35 за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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