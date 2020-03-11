Россия призвала США уничтожить запасы химического оружия в кратчайшие сроки

11 Март 2020 2020-03-11T18:29:58+03:00

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Москва призвала Вашингтон уничтожить свои запасы химического оружия в кратчайшие сроки. Об этом заявил постпред России при ОЗХО (организация по запрещению химического оружия) Александр Шульгин. Он отметил, что США остается единственным государством, обладающим таким оружием.

- Хотели бы призвать американских партнеров взвесить свои возможности относительно скорейшей ликвидации своего химического арсенала и сделать это раньше намеченного срока. <...> У США есть для этого все необходимые финансовые, материальные, людские и технологическими ресурсы, - сказал Шульгин, добавив, что США могут справиться с этой задачей достаточно быстро.

Полный текст его речи опубликован на сайте МИД РФ.

Напомним, в 1997 году Россия и США заключили договор, согласно которому они были обязаны ликвидировать свои запасы химического оружия. Предполагалось, что этот процесс должен завершиться не позднее 2007 года. Однако по техническим и финансовым причинам сроки неоднократно переносились. России удалось полностью уничтожить химоружие в 2017 году. США планируют это сделать только к 2023.

ИСТОЧНИК KP.RU