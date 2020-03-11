2020-03-11T19:20:43+03:00
Происшествия

Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

Олега Коршунова признали виновным в растрате средств при заключении госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Олег Коршунов. Фото Сергей Куликов Интерпресс ТАССОлег Коршунов. Фото Сергей Куликов Интерпресс ТАСС
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Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова к девяти годам лишения свободы по обвинению растрате средств при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов.

«Назначить Коршунову наказание в виде 9 лет колонии общего режима», - сказала судья Наталья Чепрасова во время оглашения приговора в понедельник, 29 июля.

Другие фигуранты дела: бывшие замначальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.

Напомним, Коршунов был задержан в сентябре 2017 года по обвинению в растрате средств при заключении госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов. Позже в его отношении возбудили еще два уголовных дела. В прошлом году суд признал экс-замглавы ФСИН виновным в мошенничестве на сумму 263 миллиона рублей. Ему избрали меру наказания в виде семи лет лишения свободы и штрафа в размере 900 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, поскольку Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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