2020-03-11T20:36:46+03:00
Общество

Итальянские юристы попросили у Путина помощи в борьбе с коронавирусом

Они заявили, что не получили поддержки и солидарности от Европейского Союза
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Итальянские юристы попросили Путина о помощи из-за вспышки COVID-19Итальянские юристы попросили Путина о помощи из-за вспышки COVID-19Фото: Александр ГЛУЗ
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Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale обратилась к России с просьбой выслать в Италию гуманитарный груз для борьбы с распространением коронавируса. Речь идет о масках с фильтрами и наборах по предотвращению заражения.

- Европейский союз не проявил солидарности и показал много эгоизма в отношении Италии. Мы считаем, что Италия должна обратиться к России как стране-партнеру. <...> В связи с этим мы просим президента России разрешить отправку в Южную Италию грузового судна с масками FPP3, чтобы защитить незараженные районы и помочь населению путем отправки аппаратов интенсивной терапии - заявил глава ассоциации Александро Мария Тирелли.

Он отметил, что коронавирус может существенно изменить экономическую карту Европы и отношения между странами. Уже сейчас в Италии растет недовольство Европейским Союзом, при этом многие слои населения поддерживают Россию, пишет РИА Новости.

Напомним, в связи с распространением коронавируса 10 марта в Италии был введен карантин. До этого ограничения действовали лишь в отдельных провинциях. Теперь гражданам запрещено переезжать из региона в регион внутри страны. Кроме того, как минимум, до апреля на карантин закрываются все школы Италии.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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