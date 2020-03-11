2020-03-11T20:48:20+03:00
Общество

Глава МИД Польши признал решающий вклад СССР в победу над фашизмом

Он отметил, что именно на Германии лежит основная ответственность за развязывание войны
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Глава МИД Польши признал решающий вклад СССР в победу над фашизмомГлава МИД Польши признал решающий вклад СССР в победу над фашизмомФото: REUTERS
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Глава МИД Польши Яцек Чапутович согласился с тем, что СССР сыграл ведущую роль в победе над фашизмом. Вопреки мнениям многих польских политиков он отметил, что именно Германия несет ответсвенность за развязывание войны.

Однако, по словам Чапутовича, Россия и Польши по-разному смотрят на обстоятельства начала войны, в том числе на пакт Молотова-Риббентропа.

- Говоря простыми словами, это было соглашение Гитлера со Сталиным, на основании которого 17 сентября СССР напал на территорию Польши. Для нас эти вещи очевидны, но российское общество до конца их не осознает, - сказал он в интервью РБК.

В этом контексте Чапутович вспомнил и Катынский расстрел (массовое убийство польских офицеров весной 1940 года под Смоленском). Он отметил, что несмотря на то, что Россия уже признала вину СССР, это преступление является важным фактором для начала войны.

- Это преступление стало результатом нападения и оккупации Польши Советским Союзом в результате соглашения СССР и фашистской Германии, - заключил Чапутович.

Напомним, в сентябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, согласно которой виновниками войны в равной степени якобы являются Германия и Советский Союз. Президент России Владимир Путин резко осудил этот документ, назва его "полным бредом" и призвав бороться за историческую правду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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