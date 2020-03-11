11 Март 2020 2020-03-11T21:51:06+03:00

В Минобороны РФ рассказали о гибели российского военного в ДТП в Сирии Фото: Минобороны РФ

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Военнослужащий-контрактник погиб в результате аварии в Сирии, которая произошла из-за технической неисправности автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«11 марта 2020 года, двигаясь в составе колонны по горному участку автодороги общего пользования Аль-Кадмус-Банияс (Сирия), автомобиль Урал-4320 авиабазы Хмеймим съехал в кювет, допустив столкновение с придорожной постройкой (...) военнослужащий-контрактник, находившийся в кабине автомобиля», - передает RT заявление военного ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 7 марта, 30 человек погибли и 70 получили травмы в результате крупной аварии на шоссе Хомс-Дамаск возле Багдадского моста в Сирии. Из-за неисправности тормозов водитель бензовоза потерял контроль и на большой скорости врезался в два пассажирских автобуса и протаранил несколько легковых автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU