2020-03-11T21:51:06+03:00
Происшествия

В Минобороны РФ рассказали о гибели российского военного в ДТП в Сирии

Трагедия произошла из-за технической неисправности автомобиля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Минобороны РФ рассказали о гибели российского военного в ДТП в СирииВ Минобороны РФ рассказали о гибели российского военного в ДТП в СирииФото: Минобороны РФ
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Военнослужащий-контрактник погиб в результате аварии в Сирии, которая произошла из-за технической неисправности автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«11 марта 2020 года, двигаясь в составе колонны по горному участку автодороги общего пользования Аль-Кадмус-Банияс (Сирия), автомобиль Урал-4320 авиабазы Хмеймим съехал в кювет, допустив столкновение с придорожной постройкой (...) военнослужащий-контрактник, находившийся в кабине автомобиля», - передает RT заявление военного ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 7 марта, 30 человек погибли и 70 получили травмы в результате крупной аварии на шоссе Хомс-Дамаск возле Багдадского моста в Сирии. Из-за неисправности тормозов водитель бензовоза потерял контроль и на большой скорости врезался в два пассажирских автобуса и протаранил несколько легковых автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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