2020-03-11T22:34:11+03:00
Общество

Геннадий Онищенко об объявлении коронавируса пандемией: Идет нормальный контролируемый процесс!

Бывший главный санитарный врач страны в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию с распространением заболевания
Александр ГАМОВЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Бывший главный санитарный врач страны в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию с распространением заболеванияБывший главный санитарный врач страны в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию с распространением заболеванияФото: Евгения ГУСЕВА
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Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса нового типа в мире. Ситуацию с распространением заболевания в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал бывший главный санитарный врач страны, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Да, ВОЗ объявил пандемию коронавируса. Главное - без паники. И - не терять бдительность», - заявил врач-эпидемиолог.

Онищенко уточнил, что пандемия объявлена, поскольку «на многих континентах» и более чем в ста странах. Однако не во всех странах заболеваемость идет с равной интенсивностью, поэтому речь не идет о том, чтобы «глобально закрывать» границы, аэропорты, прекращать авиасообщение.

Что касается России, академик РАН сообщил, что для нашей страны прогноз благоприятный. «Ситуация контролируемая. Большинство заболевших - это случаи легкой и средней тяжести. Наиболее уязвимые - старшие возрастные группы с точки зрения тяжести течения и неблагоприятных исходов. Исходя из этого, нам надо строить свою медицинскую политику. Это обычный эпидемический процесс», - пояснил он.

Напомним, вечером среды, 11 марта ВОЗ назвала вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в ближайшие дни и недели ожидается, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится.

Геннадий Онищенко: «Да, ВОЗ обьявил пандемию коронавируса. Главное - без паники. И - не терять бдительность».

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ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Пандемия коронавируса в мире: что это значит для обычного человека

Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко рассказал, чего ждать после громкого заявления ВОЗ о пандемии коронавируса в мире (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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