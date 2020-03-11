Минэнерго: Россию устраивает цена нефти в 45-55 долларов за баррель

11 Март 2020 2020-03-11T22:48:06+03:00

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В текущих условия цена нефти в 45-55 за баррель устраивает Россию. Такая стоимость позволит стране реализовывать проекты в Арктике. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

«У нас в процессе принятия находится пакет достаточно обширных мер поддержки развития Арктики, это очень долгосрочные проекты, в целом те меры поддержки, которые были выработаны, позволяют получать адекватную доходность в любом разумном долгосрочном диапазоне цен. Цена 45-55 долларов за баррель позволяет работать на этих проектах», - сказал замглавы ведомства в интервью агентству Reuters.

Сорокин отметил, что Россия не ведет ни с кем ценовой войны на рынке нефти. Он отметил, что уже через 4-6 месяцев, а может раньше нефтянной рынок начнет стабилизироваться.

Напомним, нефть резко подешевела после того, как Россия вышла из сделки ОПЕК+, не сумев договориться с остальными странами об условиях сокращения добычи. В то же время Саудовская Аравия объявила о наращивании нефтедобычи, что также сильно повлияло на стоимость сырья. В понедельник, 9 марта, черное золото потеряло в цене сразу почти треть стоимости - упала с $50 до $35 за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU