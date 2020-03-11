Пользователям ВКонтакте стали напоминать о правилах гигиены из-за коронавируса

11 Март 2020 2020-03-11T23:07:33+03:00

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Россиянам начали напоминать о мерах защиты от коронавируса даже в социальных сетях. И, вероятно, этот способ будет иметь эффект, ведь, как показывали опросы, в соцсетях пользователи проводят около девяти часов в неделю, причем как дома, так и на работе.

Теперь на странице сайта появилось напоминание:

- Заботьтесь о здоровье, не поддавайтесь панике. Прочитайте рекомендации Всемирной организации здравоохранения в связи с коронавирусом.

11 марта в ВОЗ объявили коронавирус пандемией. Заболевание подтверждено в 114 странах. Реккомендации остаются прежними - поскольку основной путь заражения воздушно-капельный и контактный (через грязные руки, которыми человек касается глаз, рта или носа), то эксперты советуют соблюдать меры гигиены. Нужно чаще мыть руки, избегать мест скопления людей, а вот медицинскую маску стоит носить только, если ты заражен.

ИСТОЧНИК KP.RU