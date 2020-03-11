Курс доллара на 11 марта 2020: американская валюта достигала отметки в 73 рубля

11 Март 2020 2020-03-11T23:11:29+03:00

По данным о курсе от Мосбиржи, в среду, 11 марта 2020 года, доллар подорожал на рубль и 42 копейки, евро – на рубль и 59 копейки

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Курс рубля в среду, 11 марта 2020 года, продолжил падание по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской фондовой бирже.

По сравнению с закрытием предыдущей сессии американская валюта подражала на рубль и 42 копейки и ее курс в 22:40 составляет 72,76 рубля. Отметим, что 22:00 доллар достиг отметки в 73 рубля и национальная валюта обновила четырехлетний минимум.

Евро прибавил к стоимости рубль и 59 копейки. Теперь курс европейской валюты поднялся до 81,1 рубля. Об этом свидетельствуют котировки на сайте Мосбиржи.

Цена на нефть марки Brent снижается на 4%, до 35,73 доллара за баррель.

Сайт kp.ru писал, что специалисты рекомендуют не поддаваться панике и не скупать валюту. Экономических ресурсов России достаточно для стабилизации ситуации, даже если цены на нефть будут оставаться низкими на протяжении нескольких лет.

Напомним, курс евро, установленный Центробанкам России, на 12 марта 2020 года составил 81,0207, курс доллара - 71,4720 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU